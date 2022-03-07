Ukrayna’nın savaş uçağı talebine ilk ret komşusundan geldi: Bu savaşın tarafı değiliz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya herhangi bir jet göndermiyoruz çünkü bu Ukrayna ihtilafına askeri bir müdahaleye yol açacaktır. Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO da bu çatışmanın tarafı değil." ifadesini kullandı.