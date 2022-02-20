Ukrayna’nın simgesi oldu

Ukraynalı siviller olası bir işgal durumunda ülkelerini savunmak için askeri eğitim almayı sürdürüyor. O eğitimlere katılıp, AP ajansındaki fotoğrafıyla Ukrayna
'nın simgesi haline gelen 79 yaşındaki Valentyna Konstantynovska SABAH'a konuştu. Konstantynovska, "2014 yılında büyük bir savaş yaşadık. Mariupol'de çocuklar öldürüldü. Yaralılarımıza bile yardım edemedik. Burada ilk yardım öğrendim. Kendimizi savunmayı öğrendim. Şimdi ateş etmeye hazırım. Ülkemi savunacağım. Kadınlar, çocuklar hep birlikte eğitim aldık. Popüler olmam önemli değil, önemli olan Ukrayna'nın bağımsızlığıdır" dedi.