Ukrayna’ya ABD silah sistemleri teslim eden ilk NATO müttefiki Hollanda oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlayacağı ve bunların Avrupalı müttefikler tarafından finanse edileceğine ilişkin açıklaması çerçevesinde yeni mekanizmayı kullanan ilk NATO müttefiki Hollanda olacak. Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hollanda, (Patriot parçaları ve füzeler dahil olmak üzere) ABD silah sistemlerinden oluşan 500 milyon euroluk bir paketi teslim edecek" dedi.

"AMAÇ BU SAVAŞIN ADİL VE KALICI BİR ŞEKİLDE SONA ERMESİNİ SAĞLAMAK"

Hollanda Başbakanı olarak görev yapmış olan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, diğer NATO müttefiklerini "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) olarak adlandırılan yeni mekanizmaya dahil olmaya çağırdı.

Rutte, "Bu, Ukrayna'ya kendisini Rus saldırganlığına karşı müdafaa etmesi için acilen ihtiyaç duyduğu teçhizatın teslim edilmesi meselesidir. Tüm NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı desteğin amacı Başkan Trump'ın barış çabalarını destekleyerek bu savaşın adil ve kalıcı bir şekilde sona ermesini sağlamaktır. Tüm NATO müttefiklerine bir mektup yazdım ve onları, bu yük paylaşımı girişimine katkıda bulunmaya çağırdım. Yakında diğer müttefiklerden de önemli açıklamalar bekliyorum" dedi.