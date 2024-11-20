Ukrayna’ya bu kez kara mayını verildi

Rusya-Ukrayna savaşında 1000'inci gün geride kalırken nükleer ve küresel bir savaş riski giderek artıyor. 20 Ocak 2025'te koltuğunu Donald Trump'a bırakacak olan ABD Başkanı Joe Biden'ın ardı ardına aldığı kararlar tansiyonu zirveye çıkardı. Biden'ın önceki gün ATACMS uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanılmasına izin vermesinin ardından Ukrayna bu füzelerle ilk saldırısını gerçekleştirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de buna tepki olarak ülkesinin nükleer doktrinini güncellemişti. Bu gerilimli saatlerin ardından Biden yönetimi dün de Ukrayna'ya kara mayını verilmesini onayladı.Anti-personel kara mayınları, tank gibi askeri taşıtlara karşı kullanılan mayınlardan farklı olarak insan hedeflerine yönelik kullanılıyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Putin'in müzakerelere hazır olduğunu belirterek, "Çatışmanın dondurulmasına yönelik senaryolar bizim için uygun değil" değerlendirmesinde bulundu.Rusya, mobil nükleer sığınakların üretimine başladı. Acil Durumlar Bakanlığı gelişmeyi, acil durumlarda yıllardır sürdürülen araştırmaların sonucunda kamu güvenliğinin artırılması için atılmış adım olarak değerlendirdi.ABD'ninKiev Büyükelçiliği'nin, Ukrayna'ya olası yoğun hava saldırısı nedeniyle bir günlüğüne kapatıldığı bildirildi. Büyükelçiliğin resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın tüm bölgelerine yönelik olası yoğun hava saldırısıyla ilgili bilgi alındığı belirtildi. Benzer kararlar İspanya ve İtalya'dan da geldi.