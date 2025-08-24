Ukrayna’ya füze vetosu

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli füze sistemlerini Rusya topraklarına karşı kullanmasını engellediği, nihai onayın ise Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bırakıldığı öne sürüldü. Wall Street Journal gazetesinin ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili gizli bir onay süreci yürüttü. Yetkililer, bakanlığın ilkbahardan bu yana Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemlerini (ATACMS) Rusya topraklarında kullanmasını engellediğini bildirdi.