Ukrayna’ya füzeli saldırı! En az 16 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Donetsk bölgesindeki Kostantinivka'da Rus bombardımanı sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti. Rus teröristler normal bir pazara, dükkanlara ve bir eczaneye saldırarak masum insanları öldürdü. Kayıpların sayısı daha da artabilir. Dünyada hala Ruslarla ilgili herhangi bir şeyle uğraşan herkes bu gerçeği görmezden geliyor. İğrenç, insanlık dışı bir kötülük. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Rus kötülüğü mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratılmalıdır" ifadelerini kullandı.