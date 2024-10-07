Ukrayna’ya NATO yolunda Alman modeli

Ukrayna'nın NATO üyeliği sürecinde daha somut adımlar atılacağına dair beklentiler, 12 Ekim'de Almanya'da başlayacak Ramstein Zirvesi'nde gündeme gelecek. Washington Post'un haberine göre Batı Almanya'nın Soğuk Savaş sırasında NATO'ya kabul edilmesi örneğine benzer bir model de tartışılıyor. Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerin "ayrı bir mesele olarak" ele alınması ve üyeliğe engel teşkil etmemesi öngörülüyor. Ukrayna, kaybettiği topraklar geri alınmadan NATO'ya katılabilir. Toplantı sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski "zafer planını" sunacak.