Ukrayna’ya verilen silahlar BM’de ABD ile Rusya’yı karşı karşıya getirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Ukrayna konusunda üst üste düzenlenen üçüncü toplantısında, ABD ile Rusya karşı karşıya geldi.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin Batı silahlarının çatışmanın gidişatını değiştireceği ve ülkesine zafer getireceği yönündeki söylemlerine ilişkin, bu iddiaların "boş fanteziler" olduğunu söyledi.

Batı silahlarının savaş alanında belirleyici bir rol oynamadığını savunan Nebenzia, Rus ordusunun sadece Ukrayna'nın kullandığı Sovyet döneminden kalma eski silahları değil, modern NATO silahlarını da yok ettiğini kaydetti.

ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Richard Mills ise Rusya'nın ABD ve Batı'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırdığı ve uzattığı yönündeki iddialarının "yanlış" olduğunu savunarak "Bunlar, dünyanın toplu bedel ödediği gereksiz ve acımasız savaşta, Moskova'nın tek saldırgan olduğu gerçeğinden dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik gülünç girişimler." dedi.

Hiç kimsenin ülkesinin tarihine ve kimliğine saldırılmasına, şehirlerinin bombalanmasına ve topraklarının alınmasına izin vermeyeceğini kaydeden Mills, "Böylesine açık bir saldırganlık karşısında uluslararası desteğe başvururuz." ifadelerini kullandı.