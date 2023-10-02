Ukrayna’ya yardımlar ABD’de kriz çıkardı! Gizli anlaşma iddiası

Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy'nin Demokratlara "tavizler" verdiğini savunarak, iyi bir lider olmadığını ima etmişti.

Gaetz ile anlaşmazlığının "kişisel" olduğunu söyleyen McCarthy, Gaetz'in ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin görevinden edilebilmesi için mecliste salt çoğunluğun oyu gerekiyor. Bu nedenle McCarthy'nin Demokrat üyelerin oylarına ihtiyacı olabilir.