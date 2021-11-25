Ülke ayağa kalktı! Öldürdüğü adamın dilini kesip tereyağında pişirmiş

Leningrad bölgesinde meydana gelen bir trafik kazası korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Seyir halindeki bir araç bariyerlere çarptı, ardından araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Olay yerine gelen ekipler ilk aracın bagajında cansız bir beden buldu.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Cesedin bulunduğu araçtaki 3 kişi ise ormanlık alana kaçtı. Kısa sürede yakalanan şahıslar çıkan bir tartışma yüzünden cinayet işlediklerini itiraf etti.