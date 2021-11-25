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Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:30 Son Güncelleme: 25.11.2021 09:36

Ülke ayağa kalktı! Öldürdüğü adamın dilini kesip tereyağında pişirmiş

Ülke ayağa kalktı! Öldürdüğü adamın dilini kesip tereyağında pişirmiş

Rusya'da meydana gelen olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Bagajından ceset çıkan 23 yaşındaki Yegor Komarov, insan etinin tadına bakmak için geçen yıl ormanlık alanda bir adamı öldürüp dilini tereyağında pişirdiğini itiraf etti. Dilin tadını beğenmediğini söyleyen zanlı, ardından hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini belirtti.

Leningrad bölgesinde meydana gelen bir trafik kazası korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Seyir halindeki bir araç bariyerlere çarptı, ardından araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Olay yerine gelen ekipler ilk aracın bagajında cansız bir beden buldu.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Cesedin bulunduğu araçtaki 3 kişi ise ormanlık alana kaçtı. Kısa sürede yakalanan şahıslar çıkan bir tartışma yüzünden cinayet işlediklerini itiraf etti.

CİNAYETİ BİR BİR ANLATTI

Zanlılardan Yegor Komarov, başka bir korkunç cinayeti itiraf etti. Geçen yıl eylül ayında bir kişiyi öldürüp yediğini açıklayan Komarov, "Eylül 2020'de bir cinayet işleme fikri aklıma geldi. Elime bir makas alıp ormanlık alana gittim. Ormanda kendime bir kurban ararken, uzun boylu ve sarışın bir adama denk geldim" dedi.

HAYATINA DEVAM ETMİŞ

Adama arkadan saldırdığını söyleyen Komarov, boğazını kesip cesedi de yakındaki bir menfeze götürdüğünü ve dilini koparıp tereyağında pişirdiğini söyledi. Etin tadını beğenmediğini ve hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini söyledi.

Bölge savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ülke ayağa kalktı! Öldürdüğü adamın dilini kesip tereyağında pişirmiş
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