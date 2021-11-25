Ülke ayağa kalktı! Öldürdüğü adamın dilini kesip tereyağında pişirmiş

Leningrad bölgesinde meydana gelen bir trafik kazası korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Seyir halindeki bir araç bariyerlere çarptı, ardından araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Olay yerine gelen ekipler ilk aracın bagajında cansız bir beden buldu.
KISA SÜREDE YAKALANDILAR
Cesedin bulunduğu araçtaki 3 kişi ise ormanlık alana kaçtı. Kısa sürede yakalanan şahıslar çıkan bir tartışma yüzünden cinayet işlediklerini itiraf etti.
CİNAYETİ BİR BİR ANLATTI
Zanlılardan Yegor Komarov, başka bir korkunç cinayeti itiraf etti. Geçen yıl eylül ayında bir kişiyi öldürüp yediğini açıklayan Komarov, "Eylül 2020'de bir cinayet işleme fikri aklıma geldi. Elime bir makas alıp ormanlık alana gittim. Ormanda kendime bir kurban ararken, uzun boylu ve sarışın bir adama denk geldim" dedi.
HAYATINA DEVAM ETMİŞ
Adama arkadan saldırdığını söyleyen Komarov, boğazını kesip cesedi de yakındaki bir menfeze götürdüğünü ve dilini koparıp tereyağında pişirdiğini söyledi. Etin tadını beğenmediğini ve hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini söyledi.
Bölge savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.