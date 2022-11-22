Ülke genelinde krize neden olmuştu: Kosova’da cezalar için yeni karar verildi

SIRBİSTAN'LA GERİLİME NEDEN OLDU

Bu yöndeki çalışmalarından dolayı ABD Büyükelçisi'ne teşekkür eden Kurti, "(Hovenier'in) Onun, yasa dışı plakalara ceza uygulama sürecinin 48 saatliğine ertelenmesi talebini kabul ediyorum. İki gün içerisinde sonuç elde etmek için ABD ve AB ile çalışmaktan mutluyum." ifadesini kullandı. Kurti dün Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmüş ancak bu konuda herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı.

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.