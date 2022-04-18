Ülke ikiye bölündü! Malezya’da 5 yıl önce 8 çocuğun ölümüne neden olan kazayı yapan sürücü serbest

Malezya'nın Johor eyaletinde 5 yıl önce 8 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan sürücü, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından kefaletle serbest bırakıldı. Straits Times'ın haberine göre, 2017'de modifiye edilmiş bisikletlerle ana yolda yarışan 8 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza nedeniyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve son 5 yılını cezaevinde geçiren Sam Ke Ting davası, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yeniden görüldü.

SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTİLER

Yüksek Mahkeme yargıcının, infazın durdurulması talebini reddetmesinin ardından 27 yaşındaki Sam'in avukatı, davanın temyize götürülmesini ve müvekkilinin bu süreçte serbest bırakılmasını talep etti.

KEFALETLE SERBEST

Avukatının söz konusu başvurusundan kısa süre sonra talebi değerlendirmek için toplanan Temyiz Mahkemesi, oy birliğiyle lehte karar verdi. Buna göre, kamuoyunda yankı uyandıran dava için temyiz yolu açılırken, mahkeme sonuçlanana kadar Sam Ke Ting'in 10 bin ringgit (2 bin 350 dolar) kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. Temyiz duruşmasının hangi tarihte görüleceği henüz belirlenmedi.

NE OLMUŞTU?

Sam, yeterli aydınlatmanın olmadığı yolda, modifiye edilmiş bisikletlerle yarışan bir grup çocuğa aracıyla çarpmış ve yaşları 13 ile 16 arasında olan 8 çocuğun ölümüne neden olmuştu. Malezya kamuoyu, son 5 yılını hapiste geçiren Sam'in söz konusu olayda suçlu değil mağdur olduğunu savunuyor.