Ülkede karışıklığa yol açmıştı! Fransa’da polisin öldürdüğü Nael isimli genç defnedildi

Ülkenin bir çok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralanmıştı.

Ayrıca Paris Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları patlak vermişti.