Ülkeler farklı ama katil aynı

Gazze Şeridi'ni 7 Ekim 2023'ten bu yana kan gölüne çeviren İsrail, pazartesi gününden bu yana Lübnan'da da katliamlar yapıyor. Lübnan'ın güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Lübnan semalarında uçuşlarını sürdüren İsrail savaş uçaklarının bombardımanı artıyor. Siyonist İsrail'in saldırıları ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren 21 günlük geçici ateşkes kararına rağmen sürüyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da "ateşkes olmayacağını" ve Hizbullah'a tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini belirtti. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de Lübnan'a kara saldırısında bulunmaya hazırlandıklarını duyurdu.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "İsrail, Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor. ABD'nin, İsrail'in Gazze'de ateşkese uymasını talep eden tasarılarını üç kez engellemiş olmasından dolayı üzgünüz. ABD ayağa kalktı ve 'Hayır, savaş devam edecek' dedi. İsral'in katliamlarını teşvik etti. Bu arada Filistin halkı Ayşenur Hanım'ın duruşunu unutmayacaktır" dedi.LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının bombardıman başlattığı pazartesi gününden bu yana öldürülen 650 kişiden en az 50'sinin çocuk, 95'inin de kadın olduğunu açıkladı. Sosyal medyada vefat eden çocuklarının fotoğrafını paylaşan Lübnanlılar, "Çocuklarının Gazze'deki çocuklar gibi şehit düştüklerine" dikkati çekti. 4 gündür evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlıların sayısı 500 bini aştı.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Lübnan'da yaşanan gelişmelerin Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edildiğini, olası bir tahliye harekâtı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıkların da yapılmakta olduğunu bildirdi.