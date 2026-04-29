Ülkelerden ABD’ye isyan: Hürmüz ablukası kaldırılsın

İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşta her ne kadar ateşkes süreci yaşansa da dünya 60 gündür büyük bir çıkmazdan kurtulmanın yollarını arıyor. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin akıbeti belirsizliğini korurken dünya enerji trafiğinin yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın hâlâ kapalı kalması nedeniyle ülkelerden bir bir çağrılar geliyor. Birçok ülke ABD'ye seslenerek Hürmüz'ün açılmasını talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de "Boğaz'ın açılarak küresel ekonominin nefes almasına izin verilmesi" çağrısında bulundu ve aksi takdirde küresel enerji krizine gıda krizinin de ekleneceği uyarısını yaptı.

SOĞUK SAVAŞA DÖNECEK

ABD merkezli Axios sitesi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona erme ihtimalinin yakın zamanda görünmediğini belirtti. Axios haber platformunun haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın adeta "Soğuk Savaş dönemini andıran" bir aşamaya girdiği belirtildi.

OPEC SARSILIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. BAE Enerji ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın ülkenin uzun vadeli stratejik ve ekonomik vizyonu ile değişen enerji profili doğrultusunda alındığı belirtilerek, özellikle yurtiçi enerji üretimine yönelik yatırımların hızlanmasının bu adımda etkili olduğu ifade edildi. OPEC, üye ülkelerin ne kadar petrol üreteceğine karar vererek uluslararası petrol fiyatlarına yön verebiliyor.