Ülkelerin kaderini Gazze belirliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı soykırım artık sadece sokaklarda bir haykırışa değil aynı zamanda sandıklara yönelik de bir uyanışa neden oldu. Dünyanın dört bir yanındaki seçimlerde adayların İsrail'e karşı tutumu sonuçları etkilemeye başladı. Geçmiş yıllarda Yahudi lobilerinin desteğini alan adaylar seçimleri rahat şekilde kazanıyordu. Ancak bu durum İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD'de bile değişti. Son olarak 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimde İsrail'e destek veren adaylar büyük bir hezimete uğradı. Nitekim ABD Başkanı Donald Trump da partisi Cumhuriyetçilerin seçimi kaybetmesine dair "İsrail'e duyulan hoşnutsuzluk yüzünden oldu" itirafında bulundu. Trump'ın bu sözleri diğer ülkelerdeki benzer gelişmeleri akıllara getirdi:

Trump yönetimi içerisinde en sıkı İsrail destekçilerinden olan Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında azil süreci başladı. Hegseth dün yaptığı açıklamada "İran savaşının emrini Başkan verdi" diyerek topu Trump'a attı. Böylece İsrail yüzünden Beyaz Saray da ABD Kongresi de karıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Holokost'un tarihi sorumluluğuna uymayan Müslüman göçmenlerin ülkeyi terk etmelerini istedi. Merz'e sosyal ağlarda binlerce kişi "Sandıkta görüşürüz, İsrail seni kurtaramayacak" şeklinde tepkiler gösterdi.

ara seçimlerin en büyük kaybedenlerinden biri de Yahudi lobisi AIPAC oldu. Harcadıkları 200 milyon dolara rağmen destedikleri adaylar kazanamadı.



560 BİN ÇOCUK ZOR DURUMDA

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), İsrail'in insani yardım malzemelerinin girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de 560 binden fazla çocuğun kış koşullarına karşı güvenli barınma imkanından yoksun olduğunu bildirdi.

YAHUDİ LOBİLERİ İLE AŞIRI SAĞ KOL KOLA

Siyonistlerin son hilesi aşırı sağcılarla işbirliği oluyor. Yahudi lobisi, Almanya, Fransa, Brezilya, Kolombiya gibi birçok ülkedeki aşırı sağcıları yoğun şekilde destekliyor. İsrail ve Avrupa'daki aşırı sağcı partiler arasındaki ilişki İslam karşıtlığı ve Müslüman göçmenlere nefret üzerine inşa ediliyor. Ancak uzmanlara göre çok sayıda aşırı sağ parti bile İsrail ile kurduğu ilişkileri toplumdan gelen tepkilerin ardından bozmaya başladı.



FRANSA'DA SEÇİM VAADİ: FİLİSTİN'E TAM DESTEK

FRANSA'DA iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Nisan ve 2 Mayıs 2027'de düzenlenecek. Meydanlar hareketlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, seçilmesi halinde Fransız gemilerinin gerekmesi durumunda Filistin halkına destek filolarına refakat edeceği vaadinde bulundu. Melenchon, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, Gazze'deki soykırıma ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kademeli olarak ilhak edilmesine karşı Filistinlilere yardım etmek için doğrudan harekete geçeceklerini kaydetti.



TEL AVİV'İ DESTEKLEYEN LİDERLERİN BAŞI BELADA

Paraguay'da finansal skandal iddialarının ardından görevinden alınan eski Devlet Başkanı Santiago Pena hakkında tutuklama kararı verildi. Pena'nın lüks malikanesine baskın düzenlendi. Polis, sahte bir duvarın arkasında gelişmiş güvenlik sistemiyle korunan gizli bir bölme tespit etti. İsrail yapımı güvenlik sistemiyle korunduğu belirtilen kasanın içinde ne olduğu henüz bilinmiyor. Pena çok sıkı bir İsrail destekçisiydi.

SEÇİMLERE İSRAİL MÜDAHALESİ GÜNDEMDE

ULUSLARARASI araştırmalar, İsrail merkezli şirketlerce yapılan dijital manipülasyon, dezenformasyon ve casus yazılımlar gibi yöntemlerin farklı ülkelerdeki siyasi süreçleri ve kamuoyu algısını etkilemek amacıyla kullanıldığına işaret etti. İsrail'in Fransa'da seçimlere ve kamu yayıncısına yönelik müdahale ettiği, ABD'de siyasetçileri hedef alan yapay zeka destekli kampanyalar yürüttüğü, İngiltere'de siyasetçilere yönelik itibarsızlaştırma girişimlerinde bulunduğu bu ülkelerin basınına yansımıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör