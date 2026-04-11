Ülkesinde ve dışarıda müttefikleriyle kavgalı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in peşinden ülkesini sürüklediği İran savaşı nedeniyle hem ülkesinde hem de yurtdışında müttefikleriyle karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Trump'a seçim sürecinde en fazla desteği veren ve sloganları "Önce Amerika" olan MAGA yorumcuları eleştirileri sürdürüyor. Trump ile en sadık medya destekçileri Tucker Carlson, Megyn Kelly ve Alex Jones isimler, Trump'ı "savaş suçlusu" olarak tanımladı. Buna karşılık Trump da bu kişileri "Deli, ezik, psikiyatriste görünmesi gereken düşük zekâlı ve reklam peşindeki ezikler" olarak niteledi.

NATO KRİZİ BÜYÜYOR

Öte yandan Trump, NATO içerisindeki Avrupalı müttefikleriyle de ağız dalaşına devam ediyor. New York Times'ın haberine göre Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde, ittifaktaki ülkelerin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta "eylemsiz kalması" nedeniyle büyük tepki gösterdi. Habere göre Trump, Avrupa'dan asker çekmeyi düşünüyor. Trump, Pakistan'da İran ile yapılacak görüşmelerde anlaşma olmazsa gemileri "en iyi silahlarla" yükledikleri tehdidinde bulundu.