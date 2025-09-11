Ülkeyi kaosa sürükleyecek suikast

ABD'nin en önde gelen muhafazakar aktivistlerinden olan ve Başkan Donald Trump'ın da yakın müttefiki Charlie Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında vurularak hayatını kaybetmesi sonrasında ülkede alarm durumuna geçildi.

31 yaşındaki Kirk'ü yaklaşık 200 metre mesafeden boynundan vuran saldırgan halen aranıyor. Reuters ajansına göre saldırgan muhtemelen üniversitenin öğrencisi.

Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Kirk'ün öldürülmesinin ardından ülkede Trump'ın fanatik destekçileri ile diğer gruplar arasında sokak olaylarının çıkabileceği konuşuluyor. Trump yaptığı açıklamada "Amerika için karanlık bir an" dedi. Aynı zamanda koyu bir İsrail destekçisi olan Kirk'ün ölümünün ardından Trump, tüm ülkede bayrakların pazar akşamı 18.00'e kadar yarıya indirilmesi emri verdi.