Ülkeyi karıştıran anons: Papa öldü...

Televizyon sunucu Kylie Pentelow, Papa'nın Noel planlarından bahsederken büyük bir gafa imza attı. Papa'nın geçtiğimiz günlerdeki aşı çağrısından bahseden Pentelow, "Aşıların en çok ihtiyaç duyulan zamanda ulaşılabilir olması gerektiğini söyledi. Papa'nın ölümü anons edildi" dedi.
HATASINI FARK ETTİ
Yaptığı gafı fark eden sunucu hemen özür diledi. Hata elbette ki insanların gözünden kaçmadı. Televizyon eleştirmesi Scott Bryan, "Birileri bu sunucuya bir içki ısmarlasın" diyerek yaşananları ti'ye aldı.
YAŞANANLARI Tİ'YE ALDILAR
Başka kullanıcılar ise "Eğer Papa 6 saat içinde ölürse, polis bu haber kanalının kapısını çalacak" dedi. Bir kullanıcı ise direkt olarak Pentelow'u etiketleyerek, "Papa iyi her şey yolunda değil mi? Sadece kontrol etmek için soruyorum" dedi.
PAPA'NIN HAYATI
Arjantin'de doğan Papa Francis'in gerçek adı Jorge Mario Bergoglio. 5 kardeşin en büyüğü olan Francis, akciğer problemleri yüzünden zor günler yaşadı. Görevi Nisan 2005'te Papa Benedict XVI'den devraldı.