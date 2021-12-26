Ülkeyi karıştıran anons: Papa öldü...

YAŞANANLARI Tİ'YE ALDILAR

Başka kullanıcılar ise "Eğer Papa 6 saat içinde ölürse, polis bu haber kanalının kapısını çalacak" dedi. Bir kullanıcı ise direkt olarak Pentelow'u etiketleyerek, "Papa iyi her şey yolunda değil mi? Sadece kontrol etmek için soruyorum" dedi.