Ultra Ortodoks Yahudiler İsrail’e karşı ayaklandı

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin bugüne kadar askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorla askere alınması kararını protesto eden yüzlerce Haredi, Batı Kudüs'te gösteri düzenledi. Kararı protesto eden Haredi erkekler, "Ölürüz de askere gitmeyiz" sloganları attı. Harediler, bazı noktalarda tramvay rayları ve otobüslerin önüne oturarak trafiği kapattı. İsrail polisi, göstericilere atlı polis ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu suyla müdahale etti. Göstericiler ise kendilerine karşı güç kullanan polise "Naziler" diye tepki gösterdi. Taraflar arasında arbede yaşandı. 5 gösterici gözaltına alındı.