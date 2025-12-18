Ultra-Ortodoks Yahudilerle İsrail polisi arasında arbede: 10 polis yaralandı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Batı Kudüs'teki Mea Shearim Mahallesi'nde gözaltıya tepki gösteren Ultra-Ortodoks Yahudiler ile polisler arasında gerginlik kısa sürede büyüdü.

SES BOMBASI KULLANILDI

Göstericilerin polise taş ve çöp attığı, İsrail polisinin ise kalabalığı dağıtmak için ses bombası kullandığı aktarıldı. Olaylar sırasında 10 polisin yaralandığı, 4 Ultra-Ortodoks Yahudi'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, polisin bölgede toplanan göstericileri dağıtmak için cop da kullandığı görüldü.