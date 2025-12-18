Ultra-Ortodoks Yahudilerle İsrail polisi arasında arbede: 10 polis yaralandı
İsrail polisi ile Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler arasında Batı Kudüs’te çıkan olaylarda 10 polis yaralandı. Olayların, askere gitmeyi reddeden bir Ultra-Ortodoks Yahudi’nin gözaltına alınmasıyla başladığı belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Batı Kudüs'teki Mea Shearim Mahallesi'nde gözaltıya tepki gösteren Ultra-Ortodoks Yahudiler ile polisler arasında gerginlik kısa sürede büyüdü.
SES BOMBASI KULLANILDI
Göstericilerin polise taş ve çöp attığı, İsrail polisinin ise kalabalığı dağıtmak için ses bombası kullandığı aktarıldı. Olaylar sırasında 10 polisin yaralandığı, 4 Ultra-Ortodoks Yahudi'nin gözaltına alındığı ifade edildi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, polisin bölgede toplanan göstericileri dağıtmak için cop da kullandığı görüldü.
HAREDİLERİN ASKERE ALINMASI TARTIŞMASI
İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.
İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.
Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.
Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.