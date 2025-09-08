Ultra zenginler ölümsüzlüğü arıyor

Son 25 yılda yaşam süresini uzatmak için 5 milyar dolardan fazla yatırım yapan ultra zenginler, bilimde yarışa girdi. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin küresel finans verileri sağlayan PitchBook'taki analiz, bu gerçeği ortaya koydu. Uzun ömür endüstrisine akan paranın arkasında Silikon Vadisi devleri Peter Thiel, Sam Altman, Yuri Milner ve Marc Andreessen gibi isimler yer alıyor. WSJ'a göre zengin yatırımcılar, bir zamanlar akademik bir konu olan bu alanı kültürel ana akıma taşımaya yardımcı oldu. Hücre gençleştirmeden kişiselleştirilmiş beslenmeye kadar birçok alanda milyar dolarlık projeler yürütüyorlar.