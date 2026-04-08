‘Ulusal kahraman’ savaş suçundan tutuklandı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Avustralya'nın hayattaki en çok madalyaya sahip eski askeri Ben Roberts-Smith, Afganistan'da savaş suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Avustralya Federal Polisi (AFP), 47 yaşındaki eski askerin Sydney Havalimanı'nda gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, Roberts-Smith'in, Afganistan'da 2009-2012 döneminde görev yaptığı sırada silahsız kişileri öldürdüğü iddiasıyla 5 ayrı "savaş suçu kapsamında cinayet" suçlamasıyla yargılanacağı kaydedildi. Bu suçların azami cezasının, müebbet hapis olduğu belirtildi. Roberts-Smith, 2023'te, Afganistan'daki görevi sırasında savaş suçu işlediğine dair haberlerin ardından çeşitli gazete ve gazetecilere açtığı hakaret davasını kaybetmişti.