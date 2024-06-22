Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ulusal kültüre aykırı kıyafetler yasaklandı
Giriş Tarihi: 22.6.2024

Ulusal kültüre aykırı kıyafetler yasaklandı

Ulusal kültüre aykırı kıyafetler yasaklandı
Tacikistan'da ulusal kültüre aykırı kıyafetler ile çocukların bayramlık toplamak için ev ev dolaştıkları "iydgardak" adeti yasaklandı. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Parlamentoda kabul edilen "Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi" ile "Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi Sorumluluğu" kanunlarında değişiklikler öngören yasayı imzaladı. Kurallara uymayanların cezalandırılmasını öngörülen yasa değişikliğinde hangi kıyafetlerin milli olmadığı ve ulusal kültüre yabancı olduğuna dair herhangi bir açıklık getirilmedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ulusal kültüre aykırı kıyafetler yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA