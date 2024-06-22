Ulusal kültüre aykırı kıyafetler yasaklandı

Tacikistan'daulusal kültüre aykırı kıyafetler ile çocukların bayramlık toplamak için ev ev dolaştıkları "iydgardak" adeti yasaklandı. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Parlamentoda kabul edilen "Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi" ile "Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi Sorumluluğu" kanunlarında değişiklikler öngören yasayı imzaladı. Kurallara uymayanların cezalandırılmasını öngörülen yasa değişikliğinde hangi kıyafetlerin milli olmadığı ve ulusal kültüre yabancı olduğuna dair herhangi bir açıklık getirilmedi.