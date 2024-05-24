Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını açıklıyor

UAD'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 18 Mayıs itibarıyla BM verilerine göre Refah'ta 800 bin sivil yerinden edilmiştir.

Refah'taki durum artık insani felaket olarak sınırlandırılmıştır.

İsrail Refah'ı haftalarca bombaladı, altyapı yok olmak üzere. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda.

Mahkeme, alınmış önlemlerin yeterli olmadığına ve İsrail'in askeri operasyonu durdurmak zorunda olduğuna karar verdi.