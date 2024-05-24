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Giriş Tarihi: 24.5.2024 16:21 Son Güncelleme: 24.5.2024 16:28

Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını açıklıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ve acil önlem talebine ilişkin karar açıklandı. Mahkeme, alınmış önlemlerin yeterli olmadığına ve İsrail'in askeri operasyonu durdurmak zorunda olduğuna karar verdi.

Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını açıklıyor

UAD'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 18 Mayıs itibarıyla BM verilerine göre Refah'ta 800 bin sivil yerinden edilmiştir.

Refah'taki durum artık insani felaket olarak sınırlandırılmıştır.

İsrail Refah'ı haftalarca bombaladı, altyapı yok olmak üzere. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda.

Mahkeme, alınmış önlemlerin yeterli olmadığına ve İsrail'in askeri operasyonu durdurmak zorunda olduğuna karar verdi.

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Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını açıklıyor
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