Uluslararası adalet Divanı’ndan bir ilk: Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam tescillendi!
Myanmar ordusunun binlerce Arakanlı Müslümanı katlettiği, cinsel saldırıda bulunduğu ve köyleri yaktığı Uluslararası Adalet Divanı kararıyla tescillendi. Tarihi karar, Gazze'yi kana bulayan ve Filistinlilere soykırım uygulayan işgalci İsrail'e karşı yürütülen hukuk mücadelesinde de kritik önem taşıyor.
Birleşmiş Milletlerin yargı organı olan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım işlediğine hükmederek tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tuttu.
ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NDAN TARİHİ SOYKIRIM KARARI
Gambiya'nın Myanmar aleyhine açtığı davadaki kararı Barış Sarayı'nda okuyan Divan Başkanı Yuji Iwasawa, Myanmar güvenlik güçlerinin binlerce sivili öldürdüğünü, cinsel şiddet uyguladığını ve Arakanlı Müslümanların evlerini yaktığını belirtti.
Divan, Myanmar güvenlik güçlerinin 2017'de yaklaşık 10 bin kişiyi öldürdüğünün delillerle sabit olduğunu kaydetti.
Myanmar ordusunun operasyonlarında özellikle Arakanlı Müslümanları hedef aldığını vurgulayan Divan, yalnızca Arakanlı Müslümanların yerleşim yerlerinin boşaltılıp yakıldığını ve doğrudan infazlar yapıldığını tespit etti.
Divan, Arakanlı Müslüman köylerinin yaklaşık yüzde 40'ının yıkıldığını, yerlerine hızla başka toplulukların yerleştirildiğini ve köylerin yıkılmasının Arakanlı Müslümanlara "dönecek yeriniz yok" mesajı verdiğini ifade etti.
2019'DA SOYKIRIM DAVASI AÇILMIŞTI
Myanmar ordusu, Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları" başlatmıştı. Katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Gambiya da bunun üzerine 11 Kasım 2019'da UAD'de Myanmar aleyhine soykırım davası açmıştı.