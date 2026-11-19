UAD'nin Myanmar kararının, Gazze 'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine Güney Afrika'nın açtığı dava için de emsal oluşturması bekleniyor.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NDEN KARAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Öte yandan soykırım kararı hakkında Uluslararası Af Örgütü'nden (Amnesty International), yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Agnes Callamard şunları kaydetti:

"Soykırım. UAD'nin tartışmaya yer bırakmayan tespiti budur. Yıllarca süren inkar, cezasızlık ve gerçeğin bastırılmasının ardından bu karar, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı işlenen vahşetin tarihi ve yetkili bir makam tarafından tanınması, hayatta kalanlar, mağdurlar ve aileleri için nadir bir adalet anıdır."

Myanmar'da yönetimlerin ve askeri makamların onlarca yıldır Arakanlı Müslümanları vatandaşlık haklarından mahrum bıraktığını belirten Callamard, bu topluluğun ayrımcılık, ayrıştırma ve zulme maruz bırakıldığını kaydetti.

Callamard, Arakanlı Müslümanların mülteci kamplarında tutulduğunu, evlerinin ve köylerinin yakıldığını, 2017'deki askeri operasyonlar sırasında yaygın hukuka aykırı öldürmelerin olduğunu ve cinsel şiddet olaylarının yaşandığını hatırlattı.

UAD'nin nihai kararının uluslararası toplum için bir uyarı niteliği taşıması gerektiğini vurgulayan Callamard, kararın Gambiya'nın başlattığı hukuki süreç sayesinde alındığını belirtti.