Uluslararası Af Örgütü’nden İsrail’e silah ambargosu çağrısı

Uluslararası Af Örgütü'nün internet sitesinden "ABD'nin Gazze'deki savaş suçlarındaki suç ortaklığı konusunda uyarı" başlıklı açıklama yayımlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü ABD İcra Direktörü Paul O'Brien, "Yeter artık" diyerek, "ABD hükümetine, dünya çapındaki uzmanlardan, ABD menşeli silahların İsrail hükümeti tarafından savaş suçlarında ve hukuka aykırı cinayetlerde kullanıldığına dair çok sayıda kanıt sunuldu. Silah transferlerinin devam etmesi, ABD'yi bu silahlarla işlenen uluslararası hukuk ihlallerinin suç ortağı haline getirecek." uyarısı yaptı.

O'Brien, "Uluslararası Af Örgütü'nün kendi araştırması, İsrail hükümetinin ABD tarafından sağlanan silahları uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukunun yanı sıra ABD yasa ve politikasını da ciddi şekilde ihlal edecek şekilde kullandığını birçok kez gösterdi." ifadelerini kullandı.