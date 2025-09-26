Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Ukrayna’daki nükleer santrale dron düşürüldü

Santral yakınlarında görev yapan IAEA ekibinin gece yarısı silah sesleri ve patlamalar duydukları ifade edildi. Sabah yapılan incelemelerde 4 metrekarelik bir çukur oluştuğu, metal yapıların ve araçların şarapnel parçalarıyla zarar gördüğü belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (IAEA) yapılan açıklamaya göre, gece boyunca ve sabahın erken saatlerinde santral çevresinde 22 dronun gözlemlendiği, bazılarının tesise yarım kilometre kadar yaklaştığı bilgisi aktarıldı.

ELEKTRİK HATTI ZARAR GÖRDÜ

Saldırıda 150 kilovoltluk bir elektrik hattının zarar gördüğü ancak bu hattın nükleer santralle bağlantılı olmadığı için güvenliği doğrudan etkilemediği ifade edildi.

"BİR SONRAKİ SEFER BÖYLE OLMAYABİLİR"

IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislere yönelik dron saldırılarının büyük risk taşıdığını vurgulayarak, "Dün gece şanslıydık, santrale zarar gelmedi. Ancak bir sonraki sefer böyle olmayabilir" uyarısında bulundu. Grossi, tüm taraflara nükleer tesislerin çevresinde azami askeri itidal çağrısı yaptı.