Uluslararası belgelerden kanıt üstüne kanıt: Gazze’de soykırım var

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü soykırım ve etnik temizliği ortaya koyan yeni raporlar yayınlanmaya devam ediyor.İsrail'in 440 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 129'a yükseldi.Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı raporda İsrail'in Gazze'nin suya erişimini keserek soykırım suçu işlediği belirlendi.Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) yayınladığı ve 14 aydır devam eden çatışmaları belgeleyen raporunda İsrail'i Gazze Şeridi'nde etnik temizlik yapmakla suçladı.Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu olan Euro-Med, İsrail'in Mevasi bölgesine dün düzenlediği saldırıda Filistinlileri "diri diri yaktığını" belirtti.İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Şaban er-Rays ve Dar el-Erkam okullarına düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı..İsrail'in Gazze saldırılarında küçük bir kız çocuğu yaralandı. Çocuğun yüzüne isabet eden şarapnel parçaları derin yaralar açtı.İSRAİL merkezli Haaretz gazetesine göre, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki işgal askerleri, bölgede sivil ayrımı gözetilmeksizin herkesi öldürüyor. Çocuk dahi olsalar bölgede ölen her Filistinli "terörist" olarak kayıtlara geçiriliyor. Sahadaki kuvvetler bu koridora "ölü bedenler hattı" diyor. Burada öldürülen Filistinlilerin cesetleri, askerler tarafından köpek sürülerine terk ediliyor.İŞGAL altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 80 yaşındaki Filistinli kadın hayatını kaybetti. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'na baskında İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 80 yaşındaki Halime Ebu Leyl yaşamını yitirdi.