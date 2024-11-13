Uluslararası insani yardım kuruluşlarından Gazze açıklaması: İsrail ABD’nin taleplerini yerine getirmedi

Aralarında Norveç Mülteci Konseyi, Oxfam, Refugees International ve Save the Children'ın da bulunduğu sekiz uluslararası yardım kuruluşu tarafından hazırlanan ortak raporda, İsrail hükümetinin Gazze'de ABD'nin taleplerini yerine getirmek bir yana, aksi yönde adımlar atarak başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere sahada durumu ciddi bir şekilde kötüleştirdiği ifade edildi.

Rapor, ABD yönetiminin 13 Ekim'de İsrail hükümetine gönderdiği bir mektupta, Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanmazsa İsrail'e askeri yardımların kısıtlanacağı uyarısıyla verilen 30 günlük sürenin dolmasının ardından yayınlandı.

"İSRAİL GAZZE'NİN KUZEYİNDE SAHADA DURUMU CİDDİ ŞEKİLDE KÖTÜLEŞTİRECEK ADIMLAR ATTI"

Raporda, "İsrail, insani yardım faaliyetlerine destek sağlanmasına ilişkin Amerikan kriterlerini karşılama konusunda yetersiz kalmak bir yana, özellikle Gazze'nin kuzeyinde sahada durumu ciddi şekilde kötüleştirecek adımlar atmıştır" denildi.

ABD'nin İsrail'den "askeri yardımları kısıtlama" tehdidiyle talep ettiği 19 adımdan sadece 4'ünü kısmi olarak yerine getirdiği vurgulanan raporda,

"Bugün durum, bir ay öncesine göre daha da vahim bir halde" denildi.

İnsani yardım kuruluşlarının ortak raporunda, ABD'nin Gazze'ye her gün en az 350 kamyonluk malzeme girişine izin verilmesini talep ettiği, diğer yandan İsrail'in son bir ay içerisinde günlük ortalama 42 kamyonluk malzemenin geçişine izin verdiğine dikkat çekildi.

"GAZZE'DE İNSANLAR AÇ BIRAKILIYOR"

Savaş öncesinde Gazze'ye günde 500 kamyonluk malzeme girişi olduğunu ve bu miktarın dahi ihtiyaçları karşılayacak seviyede olmadığına dikkat çekilen raporda, "Gazze'de insanlar aç bırakılıyor. İsrail'in askeri operasyonları, 800 bin Filistinli sivilin kritik gıda yardımı ve temel ihtiyaçlara erişimini engelleyerek Gazze genelinde kıtlık seviyesine yaklaşan koşullara neden oldu. Koşulların en kötü olduğu yer ise ekim ayında büyük bir operasyonun başlatıldığı ve bölgeye insani yardımların kesildiği Gazze'nin kuzey bölgesi" denildi.

Güneyde yüzlerce kamyonluk insani yardım malzemesinin Gazze'ye girmek için beklediği ve Birleşmiş Milletler'in yardımların İsrail ordusunun kısıtlamaları nedeniyle giriş yapamadığı yönündeki açıklamalarının gölgesinde yayınlanan raporda, "İnsani yardım kuruluşları, ABD hükümeti ve diğer hükümetlere, İsrail'i hukuki yükümlülükleri açısından sorumlu tutmaları çağrısında bulunmakta ve bu yükümlülüklere uymamasının silah sevkiyatı dahil güvenlik ilişkileri açısından ciddi sonuçları olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu raporun açık bir şekilde ortaya koyduğu üzere İsrail, Gazze'deki Filistinli sivillerin devasa insani kayıplar yaşamasına neden olmakta ve bir ceza ile karşılaşmaksızın hukuki yükümlülüklerini ihlal etmektedir" denildi.

BD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası yardım kuruluşlarının açıklamalarına rağmen, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişi konusunda iyileşme sağladığını iddia ederek İsrail'e silah sevkiyatında kısıtlamaya gidilmeyeceğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, bugün gerçekleştirilen basın toplantısında İsrail'in insani yardımların ulaştırılması ve erişimi konusundaki Amerikan yasalarını ihlal ettiğine ilişkin bir değerlendirmeleri bulunmadığını söylemişti.