Uluslararası Kızılhaç Örgütü: Can kayıpları son 8 yılın zirvesinde

Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, yalnızca bu yıl yaklaşık 1000 silahlı yaralanmanın tedavi edildiğine vurgu yapılarak, "Kızılhaç destekli hastanelerde çatışma kaynaklı can kayıpları son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK TESİSLERİ BASKI ALTINDA

Açıklamada, özellikle ücra bölgelerdeki sağlık merkezlerinin ağır baskı altında olduğu, birçok hastanın uzun gecikmeler nedeniyle hayatta kalma şansını kaybettiği vurgulandı.

Doktorların her gün ciddi bacak ve göğüs yaralanmalarıyla mücadele ettiği belirtildi.

ÜLKE ÇATIŞMA, ŞİDDET VE SEL KISKACINDA

Açıklamada, "Güney Sudan ve Sudan'daki çatışmaların, toplumlar arası şiddetin ve yıl boyunca yaşanan şiddetli sel baskınlarının birleşen etkileri, insanları perişan etti ve dünyanın en uzun süren insani krizlerinden birini daha da kötüleştirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) verilerine göre, son yılların en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan Güney Sudan'da, 13,4 milyon nüfusun yüzde 70'i yardıma muhtaç durumda.