Uluslararası yardım kuruluşu yemek dağıtıyor

ABD merkezli uluslararası gönüllü yardım kuruluşu World Central Kitchen, Hatay'da her gün binlerce kişiye yemek veriyor. Kuruluşun Hatay bölge lideri Maxwell Eaton, "Şehir genelinde birden fazla dağıtım yerimiz var. Antakya'nın güneyi ile Samandağ arasındaki köylere de doğrudan gıda ulaştırıyoruz. Yaklaşık 30 bin kişiye hizmet verdik. Şu anda günde 70 bin ila 100 bin öğüne ihtiyaç var" dedi. Eaton, depremde evini kaybeden Mert isimli gönüllünün kendileriyle çalışmasından çok etkilendiğini anlattı. AA