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  • Umman Denizi'nde sıcak saatler! ABD ordusuna ait helikopter suya acil iniş yaptı! 1 kişi kayboldu...

Umman Denizi'nde sıcak saatler! ABD ordusuna ait helikopter suya acil iniş yaptı! 1 kişi kayboldu...

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait MH-60S "Sea Hawk" tipi askeri helikopterin Umman Denizi'ne "acil su inişi" gerçekleştirdiğini bildirdi. Helikopterdeki 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarıldığı, kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı.

Umman Denizi’nde sıcak saatler! ABD ordusuna ait helikopter suya acil iniş yaptı! 1 kişi kayboldu...
İHA

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD Donanması'na ait USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı MH-60S "Sea Hawk" tipi bir askeri helikopterin Umman Denizi'nde "acil su inişi" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Umman Denizi’nde sıcak saatler! ABD ordusuna ait helikopter suya acil iniş yaptı! 1 kişi kayboldu...

Helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarılarak gemi güvertesine çıkarıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

Umman Denizi’nde sıcak saatler! ABD ordusuna ait helikopter suya acil iniş yaptı! 1 kişi kayboldu...

Bölgede bulunan ABD Donanması unsurlarının kayıp 1 mürettebatı arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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Umman Denizi’nde sıcak saatler! ABD ordusuna ait helikopter suya acil iniş yaptı! 1 kişi kayboldu...

Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik herhangi bir delil bulunmadığının altı çizilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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