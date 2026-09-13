Umman'dan Hürmüz Boğpaz açıklaması: Bölgesel toplantı ertelendi

Umman, Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında yarın yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurdu. Söz konusu kararın, uzlaşmayı sağlamak için alındığını kaydeden Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, bölgede istikrarı ve kalıcı işbirliğini destekleyen diyaloğu geliştirmeye olan bağlılıklarını yineledi.

Umman’dan Hürmüz Boğpaz açıklaması: Bölgesel toplantı ertelendi
AA

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, konuya ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Busaidi, pazartesi günü Umman'ın Salale kentinde yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini belirtti.

Söz konusu kararın, uzlaşmayı sağlamak için alındığını kaydeden Busaidi, bölgede istikrarı ve kalıcı işbirliğini destekleyen diyaloğu geliştirmeye olan bağlılıklarını yineledi.

"ERTELEME KARARI ORTAK KARAR İLE ALINDI"

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı (Basra) Fars Körfezi İşleri Müdürü Muhammed Alibek, toplantının ertelenmesine ilişkin İran resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, "Erteleme kararı bazı bölge ülkelerinin talebi ve Tahran ile Maskat'ın ortak kararı ile alındı." ifadesini kullandı.

Umman'da 14 Eylül'de Körfez ülkelerinin de katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak bölgesel toplantıda Tahran-Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulmasının planlandığı belirtiliyordu.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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