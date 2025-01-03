Umuda Vuslat’tan Suriye’ye yaşam köprüsü

Suriye'deki 13 yıllık iç savaş, rejim karşıtı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle son buldu. Arap Sosyalist Baas Partisi'nin 1963'teki darbesiyle başlayan ve Beşar Esad'ın 2000 yılında devraldığı yönetim, muhaliflerin Şam'a girmesiyle tamamen sona erdi. Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından, Suriye halkı, özgürlükle birlikte büyük bir yeniden inşa sürecine adım attı.
ESAD'IN KAÇIŞI VE GERİDE BIRAKTIĞI ENKAZ
Esad rejimi, Suriye'ye büyük bir yıkım ve ekonomik çöküş bırakırken, yeni bir dönemin kapıları aralanmış oldu. Savaşın izleri, harabe haldeki şehirlerde, milyonlarca mülteciye dönüşen insanlarda ve ağır ekonomik şartlarda açıkça görülüyor. Ancak Suriye halkı, umudunu kaybetmeden yeniden inşa çalışmalarına başladı.
SURİYE'DE 2 BİN KONUTLUK PROJE
Suriye'nin yeniden inşası için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bu sürecin en az 10 yıl süreceği ve 500 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Türkiye, savaşın harabeye çevirdiği Suriye'ye yardım eli uzatırken, Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği de bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Dernek, Suriye genelinde başlatılacak 2 bin konutluk dev bir barınma projesi hazırladı. Konutlar, cami, okul, spor salonu ve yüzme havuzu gibi sosyal alanlar içeriyor. Proje, iş insanları ve hayırseverlere sunularak hayata geçirilmesi planlanıyor.
HER GÜN 5 BİN EKMEK
Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde kurduğu ekmek fırınlarında günlük 5 bin ekmek üretiyor. Bu ekmekler, Halep, Hama ve Humus başta olmak üzere Suriye'nin farklı şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine, 10 araçlık bir filo ile dağıtılıyor.
3 BİN YETİM ÖĞRENCİYE YARDIM
Dernek sadece gıda yardımlarıyla kalmayıp, aynı zamanda eğitim alanında da önemli projeler hayata geçiriyor. İdlib'deki Minik Kalpler Yetimhanesi'nde barınan 3 bin Suriyeli yetim öğrencinin eğitimleri başta olmak üzere kırtasiye malzemeleri, giyim ve diğer temel ihtiyaçlarını sağlıyor. Ayrıca, eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için 30 öğretmene aylık 100 dolar maaş verilerek, bölgedeki eğitim desteği güçlendiriliyor. Bu yardımlar, sadece gıda ve barınma ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sağlık ve psikolojik destek gibi önemli alanları da kapsıyor.
"SURİYE'DE ZULME KARŞI ÇIKIYORUZ"
Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği Başkanı Ayhan Aydın, derneğin çalışmalarına dair şu önemli açıklamaları yaptı: "Suriye'de ciddi bir yoksulluk var. İnsanlar elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlara erişemiyor. Bir kuru ekmeğe bile muhtaç oldukları, neredeyse her sokakta gözlemlenebiliyor. Ancak bizim anlayışımız, zulme ve ayrımcılığa rıza göstermemek. Kimden ve nereden geldiğine bakmaksızın yardıma ihtiyacı olan her insana el uzatıyoruz. Bizim için önce insan var, sonra inşa ve ihya. Yaraları sararken, insan onurunu gözetiyoruz. İnsanlık adına dertlenenlerle birlikte fikir ve eylem birliği sağlamak ve daha fazla çözüm üretmek için çalışıyoruz."
Aydın, derneğin vizyonunu şu şekilde paylaştı: "Günlük yardımlarla yetinmek yerine, ihtiyaç sahiplerini alan el olmaktan çıkarıp, veren el haline getirecek projeler geliştiriyoruz. 2000 yıllık kültürümüzden gelen 'önce insan' diyen anlayışını, sürdürülebilir kalkınma projelerine dönüştürmek için gayret ediyoruz. Ötekileştirilen ve zulme uğrayan toplumların ihtiyaçlarını karşılayarak, toplumsal barış ve dayanışmayı güçlendirmek, temel amacımızdır."
SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA DAYANIŞMA İHTİYACI
Suriye'nin yeniden inşa süreci, sadece insani yardımlarla değil, uzun vadeli projelerle kalıcı çözümler sağlanmasını gerektiriyor. Bu noktada, Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği gibi organizasyonların çabaları büyük bir öneme sahip. Dernek, Suriye halkının özgürlük ve barış dolu bir geleceğe kavuşabilmesi için var gücüyle çalışırken, yardımlar ve projeler hız kesmeden devam ediyor.