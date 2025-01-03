Umuda Vuslat’tan Suriye’ye yaşam köprüsü

SURİYE'DE 2 BİN KONUTLUK PROJE

Suriye'nin yeniden inşası için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bu sürecin en az 10 yıl süreceği ve 500 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Türkiye, savaşın harabeye çevirdiği Suriye'ye yardım eli uzatırken, Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği de bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Dernek, Suriye genelinde başlatılacak 2 bin konutluk dev bir barınma projesi hazırladı. Konutlar, cami, okul, spor salonu ve yüzme havuzu gibi sosyal alanlar içeriyor. Proje, iş insanları ve hayırseverlere sunularak hayata geçirilmesi planlanıyor.

HER GÜN 5 BİN EKMEK

Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde kurduğu ekmek fırınlarında günlük 5 bin ekmek üretiyor. Bu ekmekler, Halep, Hama ve Humus başta olmak üzere Suriye'nin farklı şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine, 10 araçlık bir filo ile dağıtılıyor.