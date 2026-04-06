Umuda yolculuk yine faciayla bitti: 72 kayıp
Düzensiz göç rotaları arasında yer alan Libya, Tunus, Malta ve İtalya arasındaki Orta Akdeniz'de yeni bir göçmen trajedisi yaşandı. İtalya merkezli Mediterranea Saving Humans'ın yaptığı paylaşımda, önceki gün Libya'dan hareket ettiği belirtilen ahşap bir göçmen teknesinin Akdeniz'in Libya arama- kurtarma bölgesinde kalan kısmında alabora olduğu belirtildi. Paylaşımda, 70'ten fazla kişinin kaybolduğu, 32 kişinin kurtarıldığı kaydedildi. Avrupanın göç konusuna yönelik yaklaşımları eleştirilen paylaşımda, bunun yasal ve güvenli giriş kanallarını açmayan Avrupa hükümetlerinin politikalarının bir sonucu olduğu belirtildi.