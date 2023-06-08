Umut yine Türkiye oldu

Türkiye bir kez daha Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki diplomatik adımııyla dünyanın umudu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemde Herson'da patlatılan Kahovka Barajı sonrasında oluşan felaket vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barajı kimin patlattığının ortaya çıkarılması için komisyon kurulmasını teklif etti. Dünya basını, Erdoğan'ın teklifini "Türkiye, Avrupa'da Çernobil'den sonraki en büyük çevre felaketi için de devrede" yorumlarını yaptı."Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e barajın yıkılmasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi" dedi.Erdoğan'ın iki liderle de görüştüğünün altını çizdi ve "Komisyon kurulsun" teklifi sunduğunu aktardı."Türkiye Cumhurbaşkanı, komisyonun Ukrayna baraj yıkımını soruşturması gerektiğini söyledi" başlığını attı."Erdoğan, Zelenski'ye baraj yıkımı için uluslararası soruşturma açılması gerektiğini söyledi" başlığını attı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirme niyeti yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını bildirdi.