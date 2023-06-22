Kayıp denizaltıdaki 5 kişi hayatını kaybetti: Titanik laneti

Atlas Okyanusu'nda 111 yıl önce batan Titanik'in enkazını görmek üzere 5 kişiyle daldıktan sonra kaybolan Titan adlı denizaltıdaki yolcuları kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Kayıp 5 kişinin öldüğü açıklandı. 19 Haziran'da yolculuğa başlayan denizaltıdaki oksijenin dün itibarıyla tükenmiş olduğu gerçeğine rağmen arama çalışmaları devam etti.Arama bölgesinde su altı robotlarıyla bir gemi enkazı tespit edildi. Bunun kayıp denizaltıya ait olup olmadığı araştırılırken geminin sahibi olan şirket OceanGate Expeditions'tan yapılan açıklamada, denizaltıda bulunan 5 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunularak,"Bu insanlar, farklı bir macera ruhuna sahip ve dünya okyanuslarını keşfetme konusunda derin bir tutkuyu paylaşan gerçek kaşiflerdi" denildi. ABD Sahil Güvenliği de denizaltıdaki 5 kişinin öldüğünü doğrularken keşfedilen enkaz alanında denizaltının feci bir şekilde patlamış olabilme ihtimali üzerine çalışıldığını açıkladı.Denizaltıda 250 bin dolar karşılığında İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi Stockton Rush ve denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'in bulunduğu açıklanmıştı.