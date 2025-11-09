UNESCO listesinde yer alan parkta yangın: Yeni Zelanda’da 1800 hektarlık alan kül oldu

Yeni Zelanda yerel basınında yer alan haberlere göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Tongariro Ulusal Parkı'nda yangın çıktı.

Parkın batısındaki Waimarino bölgesinde yaklaşık 1800 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle Whakapapa köyü tahliye edildi.

Parkın içinde bulunan eğitim merkezleri ve konaklama alanları tahliye edilirken, 43 yürüyüşçü helikopterle güvenli bölgelere taşındı. Bu kişilere konaklama desteği de sağlandı.

Yangına 15 helikopter ve 3 sabit kanatlı uçakla müdahale edilirken, yangının henüz yüzde 20'si kontrol altına alınabildi.

Yetkililer, ekiplerin akşam saatlerine kadar havadan yangına müdahale edeceğini, gece boyunca operasyonlara ara verileceğini kaydetti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, uzman ekiplerin incelemeleri devam ediyor.