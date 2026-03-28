UNESCO, Türk eğitimini örnek gösterdi
Fransa'nın başkenti Paris'te 2026 Küresel Eğitim İzleme Raporu'nun tanıtıldığı BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) toplantısında, Türkiye'nin eğitim alanındaki hamleleri, parlak ülke örneklerinden biri olarak tanıtıldı. Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, raporun tanıtımı kapsamında düzenlenen "Eğitimde Erişim ve Eşitlik" temalı toplantıda Türkiye'yi temsil etti. Birçok konuşmacı Türkiye'nin eğitim alanındaki hamlelerini "başarı hikâyesi" olarak nitelendirdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eğitim Direktörü Andreas Schleicher, Türkiye'nin başarısının örnek olduğunu kaydetti. UNESCO Eğitimden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı ve eski İtalya Eğitim Bakanı Stefania Giannini ise Türkiye'yi örnek ülke diye niteledi.