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Giriş Tarihi: 23.8.2022 12:18 Son Güncelleme: 23.8.2022 12:18

UNICEF acı rakamı paylaştı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 1000 çocuk öldü veya yaralandı

AA
UNICEF acı rakamı paylaştı: Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yaklaşık 1000 çocuk öldü veya yaralandı

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan beri devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı savaşta bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı savaşta bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını bildirdi. Bu, günde ortalama 5'ten fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russel, "Bunlar sadece Birleşmiş Milletlerin doğrulayabildiği sayılar. Gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Çocuk kayıplarının çoğuna patlayıcı silahların kullanımı neden oldu." dedi. UNICEF'e göre ayrıca, her 10 okuldan 1'inin savaşta hasar gördüğünü veya yıkıldığı tahmin ediliyor.

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UNICEF acı rakamı paylaştı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 1000 çocuk öldü veya yaralandı
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