UNICEF: Gazze’de 64 binden fazla çocuk öldü veya yaralandı

UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 64 binden fazla çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. Pires, bugün başlayan ateşkesin çocuklar için umut ışığı getirdiğini vurguladı.

YÜZDE 25'İ KALICI YARALANMA RİSKİ TAŞIYOR

Sözcü Pires, "Bu umut, acil ve hızlı bir eylemle karşılanmalı. Çatışmanın tüm taraflarının anlaşmayı garanti altına almak için ellerinden gelen her şeyi yapması kritik önem taşıyor. Ateşkes, çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılmasının nihayet sona erebileceği umudunu getirecek. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 64 binden fazla çocuk hayatını kaybetti veya yaralandı. Bunların yaklaşık yüzde 25'inin hayatlarını değiştirebilecek yaralanmaları var." dedi.