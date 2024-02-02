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Giriş Tarihi: 2.2.2024 14:25

UNICEF raporu acı gerçeği ortaya koydu: Gazze işgali 17 bin çocuğu ailesinden ayırdı

UNICEF İletişim Direktörü, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de çocukların karşılaştığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA
UNICEF raporu acı gerçeği ortaya koydu: Gazze işgali 17 bin çocuğu ailesinden ayırdı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Filistin'deki İletişim Direktörü Jonathan Crickx, Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığının ya da ailesinden ayrıldığının tahmin edildiğini bildirdi.

"Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor." diyen Crickx, bu çocukların her birinin yürek burkan bir hikayesinin olduğunu söyledi.

Crickx, geçen hafta Gazze'de bulunduğunu anımsatarak, gıda, su veya barınak eksikliği nedeniyle ailelerin sıkıntı içinde olduğunu ve aile bireyleri ile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

Gazze'de yaşananlar dolayısıyla çocukların ruh sağlığının ciddi anlamda etkilendiğini söyleyen Crickx, bu durumun çocuklarda aşırı kaygı, iştah kaybı, uyuyamama, duygusal patlamalar yaşama veya her bombalama sesi duyduklarında paniğe kapılma gibi belirtiler gösterdiğinin altını çizdi.

Crickx, "Gazze'de bugün neredeyse bütün çocukların ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

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UNICEF raporu acı gerçeği ortaya koydu: Gazze işgali 17 bin çocuğu ailesinden ayırdı
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