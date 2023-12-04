UNICEF Sözcüsü Gazze’de katledilen çocuklara ilişkin açıklamalarda bulundu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, "Gazze'nin güneyindeki saldırılar en az kuzeydekiler kadar şiddetli. 'Çocuklara yönelik savaşı' durdurabileceğimize inanmalıyız. Sessizlik, suç ortaklığıdır." ifadelerini kullandı.

Elder, X sosyal medya platformundan, İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze'deki durum ve çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı. Gazze'de durumun çocuklar ve kadınlar için daha kötüye gittiğini belirten Elder, "Gazze'nin güneyindeki saldırılar en az kuzeydekiler kadar şiddetli. 'Çocuklara yönelik savaşı' durdurabileceğimize inanmalıyız. Sessizlik, suç ortaklığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Elder, paylaşımında yayımladığı ses kaydında ise Gazze'nin güneyinde yoğun bombardıman yaşandığını aktararak "Gazze'nin güneyindeki 1,8 milyon kişiyi düşünmeden duramıyorum." dedi.