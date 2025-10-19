UNICEF uyardı: İnsani durum felaket boyutta
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Acil Durum Koordinatörü Hamish Young, Gazze'deki insani durumun felaket boyutuna ulaştığını belirterek "İsrail'in engellemeleri nedeniyle temel insani malzemelerin bölgeye girişi zorlaştı. 50 yardım TIR'ı, çocuklar için hayati malzemelerle izin bekliyor" dedi.
REFAH SINIR KAPISI YARIN AÇILIYOR
Öte yandan Filistin'in Mısır Büyükelçiliği, Gazze'ye Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nın iki yıl aradan sonra yarın yeniden açılacağını duyurdu. Ancak İsrail, Refah'tan yardım TIR'larının giremeyeceğini açıkladı.