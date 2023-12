UNICEF’ten dünyaya çağrı: ‘İnsanlık pes etmemeli’

İsrail'in vahşi saldırılarına maruz kalan Gazze'de çalışmalarını yürüten Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda dünyanın Filsitinli çocukları kaderine terk etmesine isyan etti. Gazze'deki insani aranın sona ermesi ve İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından bir hastaneden paylaştığı videoda her yerde çocuklar olduğunu dile getiren Elder, "Son 7 haftada hastanelerin kapasitesinin nasıl düşürüldüğünü anlatamam.Daha fazla yanık, şarapnel, kırık kemiklerle savaş yarası taşıyan çocuk göremeyiz. Nüfuz sahibi olanların duyarsızlığı çocukların öldürülmesine yol açıyor. Bu çocuklara karşı yürütülen bir savaş" ifadelerini kullandı. Elder'in video paylaştığı noktada bekleme salonuna benzer bir alanda yere serilmiş battaniyelerin üzerinde çok sayıda çocuğun bulunduğu ve ağlama seslerinin geldiği dikkati çekti. Paylaşımında Elder, yazılı olarak, "Ateşkes sona erdi. Bombardıman aralıksız. İnsanlık Gazze'deki çocukları terk mi etti? Çocuklardan vaz mı geçti?" diye konuştu.Aynı hastaneden yatağında yaralı bir çocuğun yanında video paylaşan Elder, "Dünyadan açıkça yalvarışlar, sözler, çocukların öldürülmesini ve sakatlanmasını durdurmakta karar sahibi olanların kulaklarına ulaşmadı" dedi. Yaralı yatağında bitkin biçimde yatan üç yaşındaki Filistinli çocuğu tanıtan Elder, Ahmet'in futbolu sevdiğini yatağının kenarındaki futbol topuyla gösterdi. Elder, Ahmet'in ailesinin evindeki aile üyelerini birkaç hafta öldüren yıkım sonucunda sağ ayağının ampute edildiğine işaret ederek şunları söyledi: "Bombardıman şimdi yeniden başladı. Bizler tüm vicdanımızla çocuklara karşı bu savaşın devam etmesine izin veremeyiz. Ahmet gibi Gazze'deki diğer çocukların da acı çekmesine müsaade edemeyiz. Güzel gözler, sakin bir yüz, hâlâ daha dehşet verici, sonra da yaşamak zorunda kalacağı anısını anlatan bir bakışa sahip. Bu durmalı."BM Cenevre Ofisi'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda ise Elder, "Gazze'de kalıcı bir ateşkesin uygulanması gerekiyor. Zaten bir kâbusun içinde yaşayan Filistinliler için alternatif düşünülemez" dedi. Gazze ile ilgili harekete geçmemenin "özünde çocukların öldürülmesinin kabul edilmesi" anlamına geldiğinin altını çizen Elder, "Ateşkesin sona ermesinin hemen ardından bombalar düşmeye başladı. Gazze'deki çocuklarla ilgili herhangi bir konuşmanın empati ve şefkatle başlaması gerekir" dedi. Gazze'deki dehşet karşısında duyulan rahatlığı eleştiren Elder, "İnsanlık pes mi ediyor?" ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn da "Hastaneye girmek sanki bir korku filmi içindeymiş gibi hissettiriyor" dedi.Siyonist İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı katliamın büyüklüğüne ilişkin bir iddia, dünya gündemine oturdu. Sivil yerleşimlerini hedef alan İsrail ordusunun, yapay zekâ kullanarak katliam noktalarını özellikle belirlediği ortaya çıktı. Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin Local Call işbirliğiyle yaptığı ve İsrail'in saldırılarında yer alan askeri personeli de dâhil olmak üzere İsrail istihbaratının mevcut ve eski 7 mensubuyla yaptığı görüşmelere dayandırdığı araştırmasına göre, İsrail ordusu Gazze'de hedefleri seçerken yapay zekâ teknolojisini kullanıyor. Site, İsrail ordusunun, saldırılarında hedef belirlemek için kullandığı "Habsora" (The Gospel) adlı yapay zekâ uygulamasını sivil altyapının kasıtlı olarak vurulmasında kullandığını ve kaç sivilin yaşamını yitireceğini her zaman bildiğini yazdı.İsraildevlet televizyonu KAN'ın aktardığı haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, geçtiğimiz perşembe günü Batı Kudüs'te bir araya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e "savaş bittikten sonra Gazze'nin güvenliğini kontrol altına alacağını ve Gazze'de derin bir tampon bölge kuracağını" ilettiği ifade edildi. Netanyahu'nun bu planın İsrail savaş kabinesinde de kabul gördüğünü aktardığı kaydedildi.Mossad'ın, aralarında Türkiye'nin de olduğu bir dizi ülkede Hamas yöneticilerine suikast hazırlığı yaptığı iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal Gazetesi, İsrail'in dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerini bulup öldürmek için plan yaptığını yazdı. Gazeteye göre İsrail yönetimi, 7 Ekim baskınından beri suikast planları yapıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun emriyle Mossad, Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas yöneticilerini hedef almaya hazırlanıyor.İsrail HaYom gazetesinin kıdemli siyasi muhabiri Mati Tuchfeld imzasıyla yayımlanan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaş kabinesindeki Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve hatta "deniz yollarının da açılmasıyla" tehcir edilmesi planları konusunda çalışmasını istediği belirtildi. Netanyahu'nun savaş kabinesine, "Filistinlilerin Avrupa ya da Afrika ülkelerine göç etmesi için deniz yolunu açmayı düşündüğü bir planı sunduğu" aktarıldı