UNIFIL: Şiddet yeniden tırmanıyor

Siyonist İsrail'in ateş topuna çevirdiği bölgede gerilim tırmanıyor. İsrail, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yoğun saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. İsrail, Lübnan'dan atılan 3 füzenin savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu. Hizbullah ise roketlerle ilgisi olmadığını kaydetti. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Lübnan ile İsrail arasında şiddetin tekrar artabileceğinden endişe ettiklerini bildirdi. Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, Ben Gurion Havaalanı'nı 48 saatte üçüncü kez hipersonik füzeyle hedef aldığını duyurdu.