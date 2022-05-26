Üniversite 700 kişiye sığınak oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın en derin izlerini taşıyan İrpin'deki Devlet Vergi Üniversitesi, saldırılar esnasında siviller için sığınak haline geldi. Yaklaşık 700 kişi binaların bodrum katlarında saklandı. 101 yaşındaki üniversitenin Rektörü Valentina Uninets-Hodakivska, saldırılar sırasında çalışanlar ve öğrencilerle seferber olduklarını söyledi. Uninets-Hodakivska, "Saldırılar esnasında bazıları, insanları kurtarmaya çalışıyordu. İlk günlerden beri yemekhanemiz çalışıyor ve siviller için yemek yapıyor. İnsani yardım merkezi de faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.