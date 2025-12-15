Üniversitede dehşet: 2 ölü 9 yaralı

ABD'de Brown Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırı yerel saatle 16:00 sularında kampüste final sınavlarının yapıldığı sırada gerçekleşti. Silahlı saldırgan bir binaya girerek bir sınıfa ateş açtı. 2 öğrenci hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralıların çoğunun durumunun "kritik ama stabil" olduğunu bildirdi. Polis, saldırganın kaçması nedeniyle Brown Üniversitesi'ni abluka altına aldı. Saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 30 yaşlarında olduğu belirtilen erkek şüpheli hakkında sınırlı bilgi var. Şüphelinin üniversite ile bağlantısının olup olmadığı bilinmiyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında" ifadesini kullandı.