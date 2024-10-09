Ünlü aktivist Greta Thunberg’e şok engel: Filistin yanlısı kampa katılamadı

FİLİSTİN YANLISI KAMP DAĞITILDI

Dortmund Üniversitesi yakınındaki Filistin yanlısı gösterilerin düzenlendiği kampın, polis tarafından Thunberg'in katılacağı gerekçesiyle dağıtıldığı belirtildi.

Polis konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Thunberg isimli kişiyle bağlantılı son olayların, onun şiddete başvuran bir katılımcı olduğu değerlendirmesine yol açtı." ifadeleri kullanıldı.