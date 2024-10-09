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Haberler Dünya Haberleri Ünlü aktivist Greta Thunberg’e şok engel: Filistin yanlısı kampa katılamadı
Giriş Tarihi: 9.10.2024 12:02

Ünlü aktivist Greta Thunberg’e şok engel: Filistin yanlısı kampa katılamadı

Almanya’da, Filistin yanlısı etkinliklere kısıtlamalar devam ediyor. Bu kez de ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg’in katılması planlandığı gösteriye polis müdahale etti.

AA
Ünlü aktivist Greta Thunberg’e şok engel: Filistin yanlısı kampa katılamadı

Welt gazetesinin haberine göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin parlamento grubunun iç politika sözcüsü Alexander Throm, İsveçli aktivist Thunberg'e gösterilere giriş yasağı getirilmesi çağrısında bulundu.

Throm, Bild gazetesine verdiği demeçte, Federal İçişleri Bakanlığının "Yahudi düşmanlarına" giriş yasağı koyması gerektiğini savunarak, "Buraya İsrail aleyhinde propaganda yapmak ve polisimizi karalamak için gelenlerin Almanya'da yeri yoktur." dedi.

FİLİSTİN YANLISI KAMP DAĞITILDI

Dortmund Üniversitesi yakınındaki Filistin yanlısı gösterilerin düzenlendiği kampın, polis tarafından Thunberg'in katılacağı gerekçesiyle dağıtıldığı belirtildi.

Polis konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Thunberg isimli kişiyle bağlantılı son olayların, onun şiddete başvuran bir katılımcı olduğu değerlendirmesine yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

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Ünlü aktivist Greta Thunberg’e şok engel: Filistin yanlısı kampa katılamadı
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